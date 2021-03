Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 12. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch und Sachbeschädigung

Montag, 08.03.2021, bis Donnerstag, 11.03.2021

Zwischen Montag, 08.03.2021, und Donnerstag, 11.03.2021, gelangten unbekannte Täter auf ein gesichertes Grundstück einer Kleingartenparzelle des Kleingartenvereines Rote Schanze, Schöpenstedter Stieg, Wolfenbüttel. Die Glasplatte eines auf dem Grundstück abgestellten Glastisches wurde von den Unbekannten offenbar mutwillig zerschlagen. Zudem wurden zwei Fensterscheiben eingeschlagen. Über ein Fenster gelangte der oder die Täter in die Laube. Hieraus wurde eine Tonfigur entwendet. Der entstandene Schaden wird mit 400 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl aus Keller

Donnerstag, 04.03.2021, bis Donnerstag, 11.03.2021

Unbekannte Täter gelangten zwischen Donnerstag, 04.03.2021, und Donnerstag, 11.03.2021, in den Keller eines Vereines in einem Haus in der Reichsstraße in Wolfenbüttel. Aus dem Kellerraum wurden zwei Fernsehgeräte, zwei Akkuschrauber sowie eine Stereoanlage entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird mit rund 1200 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Erneutes Auftreten falscher Polizeibeamter

Donnerstag, 11.03.2021

Am Donnerstagnachmittag erreichten die Polizei Wolfenbüttel wieder vermehrt Hinweise, dass falsche Polizeibeamte bei vorwiegend älteren Einwohnern Wolfenbüttels anrufen würden. Die angeblichen Polizeibeamten versuchen dann mit verschiedensten erfundenen Geschichten die Angerufenen zur Herausgaben von Bargeld oder Schmuck zu bewegen. Glücklicherweise wurden die Gespräche durch die Angerufenen sofort beendet, ein Schaden ist nicht eingetreten. Die Polizei rät weiterhin: "Seien sie wachsam und skeptisch, geben sie niemals persönliche Daten oder Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen am Telefon preis."

