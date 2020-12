POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Am Montag kam es auf der Straße Neuer Markt in Haren zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit seinem Mazda in Richtung Marktwinkel unterwegs. Als er an der dortigen Kreuzung nach links in die Straße Neuer Markt abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen Pkw einer bislang unbekannten Frau. Die Beteiligten versäumten es die Personalien auszutauschen. Die Frau soll circa 30 bis 40 Jahre alt sein und hatte blondes, langes Haar. Die Unfallbeteiligte sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

