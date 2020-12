Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - E-Bike entwendet

SalzbergenSalzbergen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am 3. Dezember in Salzbergen ein schwarzes E-Bike der Marke "Santa Cruz Heckler" entwendet. Das Fahrrad stand zwischen 19.40 und 20.10 Uhr vor einem Supermarkt an der Straße Am Gillenbrink. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Salzbergen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05976/948550.

