Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 12.03.2021 - 13.03.2021, 09.00 Uhr

Salzgitter Bad (ots)

Diebstahl einer Handtasche

Zeit: 12.03.2021, 09.20 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Liebenhaller Straße, Blumenladen Hergang: Bislang unbekannter Täter entwendete die Handtasche der Geschädigten aus deren Blumenladen und flüchtet zu Fuß in unbekannte Richtung. Das darin befindliche Handy konnte im Zug (in der Toilette) von Salzgitter Bad in Rtg Braunschweig aufgefunden werden. Die Handtasche an sich wurde in der angrenzenden Tiefgarage aufgefunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad unter der Tel.-Nr. 05341/825-0.

Sachbeschädigung an PKW

Zeit: 11.03.21, 15.30 Uhr - 11.03.21, 18.45 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Am Pfingstanger 19, Parkplatz Penny-Markt Hergang: Ein bislang unbekannter Täter beschädigt vermutlich mit einem unbekannten spitzen Gegenstand den auf dem Parkplatz ordnungsgemäß gesichert abgestellten Pkw des Geschädigten. Der Schaden wird mit ca. 100,- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Tel.-Nr. 05341/825-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell