Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 13. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Donnerstag, 11.03.2021, 14:00 Uhr, bis Freitag, 12.03.2021, 08:00 Uhr

Zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr und Freitag, 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Campestraße zu gelangen. Ein Eindringen in das Gebäude erfolgte nicht. Zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an einem Pkw

Mittwoch, 10.03.2021, 22:00 Uhr, bis Freitag, 12.03.2021, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen den Lack eines zum Parken in der Straße Eichenweg abgestellten schwarzen VW Golf. Der entstandene Sachschaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Schöppenstedt: Felgendiebstahl

Donnerstag, 11.03.2021, 17:30 Uhr, bis Freitag, 12.03.2021, 07:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter zwanzig gebrauchte Leichtmetall-Felgen von einem frei zugänglichen Firmengelände eines Reifenhandels in der Neue Straße in Schöppenstedt. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Wolfenbüttel: Radfahrer mit 1,82 Promille unterwegs

Samstag, 13.03.2021, gegen 02:10 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 18-jährigen Radfahrer aus Ohrum, der auf der Halchterschen Straße in "Schlangenlinien" fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem Radfahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe bei dem Mann entnommen.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht, Zeugin verfolgt flüchtende Verursacherin

Freitag, 12.03.2021, gegen 17:15 Uhr

Am Freitag, gegen 17:15 Uhr, ereignete sich auf der Straße Juliusmarkt, direkt vor dem Einmündungsbereich Lindener Straße, ein Verkehrsunfall. Demnach fuhr eine 81-jährige Autofahrerin aus Kissenbrück mit ihrem VW Golf rückwärts gegen einen hinter ihr haltenden VW Touran eines 57-jährigen aus Groß Denkte und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin mit ihrem VW Golf auf der Lindener Straße in Richtung Halberstädter Straße von der Unfallstelle. Eine 21-jährige Zeugin beobachtete den Verkehrsunfall aus ihrem Pkw heraus und verfolgte die 81-jährige bis zu ihrer Anschrift in Kissenbrück. Zwischenzeitlich informierte die Zeugin über Notruf die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten die Verursacherin antreffen und leiteten vor Ort ein Verfahren wegen "Unerlaubten Entfernen vom Unfallort" gegen die 81-jährige Kissenbrückerin ein. Währenddessen erschien der geschädigte 57-jährige Autofahrer auf der Wache des PK Wolfenbüttel und meldete die Verkehrsunfallflucht. Der entstandene Gesamtsachschaden an den beiden Pkw wird mit 1300 Euro angegeben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell