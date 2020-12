Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 31-jähriger Radfahrer gestürzt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 31-jähriger Radfahrer ist am Montag kurz nach 20 Uhr in der Friedrichstraße gestürzt und zog sich Dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung in einer Klinik in Heidelberg stationär aufgenommen. Der Radfahrer war in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er kurz vor der Einmündung Im Linsenbühl aus bislang unbekannten Gründen stürzte. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen bislang nicht vor. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/172-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

