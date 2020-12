Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Unbekannte entwenden zwei hochwertige Fahrräder aus Kellerraum

MannheimMannheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Mönchwörthstraße zwei hochwertige Fahrräder aus einem Kellerraum. Wie die Täter in den Kellerraum gelangten ist derzeit noch unbekannt. Ein Anwohner vernahm zum Tatzeitpunkt Geräusche im Treppenhaus und stellte kurze darauf das Fehlen der Räder fest. Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei Mountainbikes der Marke "Stevens" im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

