Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Radfahrer kollidiert mit Fußgänger in der Fressgasse - eine Person leicht verletzt

Mannheim-InnenstadtMannheim-Innenstadt (ots)

Am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr kam es in der Fressgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Beim Überholen eines Müllfahrzeuges in Höhe des Quadrates P 7 stieß ein Radfahrer mit einem Fußgänger zusammen. Bei der Kollision zog sich der Fußgänger leichte Verletzungen an Brustkorb und Knie zu, die medizinisch versorgt werden mussten. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Das Fahrrad des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit, der Radfahrer selbst blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

