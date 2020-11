Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Über Rot gefahren und Unfall verursacht

MannheimMannheim (ots)

Am Sonntag, gegen 10:45 Uhr, bog eine 62-jährige VW-Fahrerin vom Carl-Reiß-Platz trotz einer Rotphase ihrer Ampelanlage links in die Augustaanlage ein und kollidierte mit einem 21-jährigen Smart-Fahrer, welcher auf der Augustaanlage in Richtung Wasserturm unterwegs war. Hierdurch geriet der Smart ins Schleudern, fuhr gegen einen Pfosten, riss diesen aus der Verankerung und kam auf dem Mittelstreifen an einem Baum zum Stehen. Der Smart-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 8000 Euro.

