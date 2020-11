Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit hohem Sachschaden; Busverkehr über eine Stunde blockiert

MannheimMannheim (ots)

Am späten Sonntagnachmittag kam es an der Kreuzung "Am Victoria-Turm"/Tunnelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 15.000.- Euro entstand.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, missachtete dort ein 29-jähriger Skoda-Fahrer gegen 17.30 Uhr die Vorfahrt einer 46-jährigen VW-Fahrerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Fachfirma wurde zur Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

Der Unfallbereich war bis gegen 18.45 Uhr auch für den Busverkehr blockiert.

