Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/A656: Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit Kontrolle über Fahrzeug verloren und überschlagen

MannheimMannheim (ots)

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr wollte ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer von der A656 aus Heidelberg kommend auf die B36a in Richtung Neuostheim abfahren, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug geriet auf die Leitplanke, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde der 22-Jährige leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. An dem Mercedes entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Anschlussstelle B38a/A656 gesperrt werden. Das verunglückte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Am Einsatz war ebenfalls ein Löschzug der Feuerwehr beteiligt.

