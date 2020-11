Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 24-jährige Frau wegen Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall in Haft - Pressemeldung Nr. 2 - Polizei sucht Zeugen

HeidelbergHeidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, 27.11.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg durch das Amtsgericht Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen eine 24-jährige Frau aus Bulgarien erlassen. Sie steht im dringenden Verdacht, mindestens zwei Diebstähle in Heidelberg begangen zu haben.

Sie soll unter anderem am 25.11.2020 gegen 15.30 Uhr versucht haben, einer bislang unbekannten Geschädigten in einem Bekleidungsgeschäft in der Heidelberger Hauptstraße den Geldbeutel aus deren Rucksack zu entwenden. Da diese jedoch dessen Vorhaben bemerkt hatte, ließ er von der weiteren Tatausführung ab.

Die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Mitte suchen nun die Dame, die die 24-Jährige versucht hat zu bestehlen und bittet die Dame, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

