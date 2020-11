Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - Unbekannter beschädigt BMW und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-KreisWiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr einen 3er BMW, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Walldorfer Straße abgestellt war. Ohne seiner Warte- bzw. Feststellungspflicht nachzukommen, entfernte er sich anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden an der Heckstoßstange des BMW wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell