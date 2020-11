Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter beschädigt Pkw - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Freitag, 27.11.2020, 18 Uhr und Samstag, 28.11.2020, 16 Uhr einen Pkw der Marke Smart, der am rechten Fahrbahnrand in der Strahlenburgstraße geparkt war. Ohne seiner Pflicht nachzukommen, den Unfall anzuzeigen, verließ der Unbekannte, der vermutlich aus der Straße Am Waldrand in die Strahlenburgstraße eingefahren war, anschließend die Unfallstelle. Der Schaden des nicht mehr fahrbereiten Smarts an der hinteren Stoßstange und am linken Hinterreifen wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

