Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radfahrer bei Unfall verletzt

Koblenz (ots)

Am Montag, 15.06.2020 kam es gegen 17.15 Uhr in Koblenz, Obertal, zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Omnibus und ein Radfahrer beteiligt waren. Beide waren dort, aus Richtung B 42 kommend, in Richtung Niederberg unterwegs. Kurz nach der Einmündung Brentanostraße überholte der Fahrer es Omnibusses den vor ihm fahrenden Radfahrer. Beim Wiedereinscheren des Busses kam es zur Berührung beider Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

