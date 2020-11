Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Einbrüche in Gartenhütten - Zeugen gesucht

Heidelberg-HandschuhsheimHeidelberg-Handschuhsheim (ots)

In der Zeit zwischen 22.11.2020 und 29.11.2020 brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenhütten im Stadtteil Neuenheim ein.

Die Einbrecher drangen in den Gewannen Fischpfad und Entensee in insgesamt sieben Gartenhütten ein und entwendeten daraus verschiendenste Werkzeuge und ein Stromaggregat. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

