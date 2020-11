POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Einbrüche im Stadtteil Weststadt - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Mannheim

Heidelberg-Weststadt: Einbrüche im Stadtteil Weststadt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots)

Hochwertige Elektronik-Geräte erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei zwei Einbrüchen im Stadtteil Weststadt.

In der Landhausstraße schlugen die Einbrecher an der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienanwesens ein Loch in das Schlafzimmerfenster und stiegen in eine Wohnung ein. Die Täter begaben sie anschließend ins Wohnzimmer und ließen dort neben einem Apple Mac-Book ein Tablet-PC, eine Smartwatch sowie eine Sonnenbrille mitgehen.

Bei einem weiteren Einbruch in eine Wohnung in der Dantestraße wurde der Einbrecher von der Bewohnerin überrascht. Er nahm das Apple Mac-Book der Geschädigten unter den Arm, sprang vom Balkon drei Meter nach unten in den Innenhof des Anwesens und flüchtete schließlich durch den Garten in unbekannte Richtung. Zur Verhinderung der Flucht hatte die Bewohnerin noch eine Milchpackung nach dem Einbrecher. Obwohl diese ihr Ziel traf und am Kopf des Flüchtenden zerplatzte, ließ sich dieser nicht aufhalten.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

- Männliche Person - Über 180 cm groß - Dunkle Bekleidung - Dunkle Basecap

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Taten sowie des gleichartigen Diebesgutes ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

