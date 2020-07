Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Beiseförth: Erneuter Zigarettenautomatendiebstahl im Schwalm-Eder-Kreis - Polizei bittet um Mithilfe

Homberg (ots)

Tatzeit: 20.07.2020, 08:00 Uhr bis 21.07.2020, 13:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben erneut unbekannte Täter im Schwalm-Eder-Kreis zugeschlagen und in der Nürnberger Landstraße einen Zigarettenautomaten gestohlen.

Die Täter rissen den Zigarettenautomaten, der mit Dübeln und Schrauben hinter dem Back-Stop an einer Hauswand befestigt war und transportierten den Automaten auf unbekannte Weise ab. Der Zigarettenautomat wurde gestern Mittag in einer Böschung in der Binsförther Straße Richtung Rettungsplatz "Brücke Binsförth" liegend aufgebrochen und ohne Inhalt aufgefunden. Aus dem Automaten entwendeten die Täter Zigaretten und Bargeld im Wert von ca. 1.000,-. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Mittlerweile ist dies bereits der 17. Fall von versuchten, bzw. vollendeten Zigarettenautomatendiebstählen im Schwalm-Eder-Kreis seit Anfang April dieses Jahres. Beamte der Ermittlungsgruppe Homberg vermuten auf Grund der annähernd gleichen Tatbegehungsweisen, dass in diesen Fällen die gleiche Täterschaft am Werk war.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat nachts verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in der Nähe von Zigarettenautomaten wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

