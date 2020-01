Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne, Unfallflucht mit mind. 2000 Euro Schaden

59368 Werne (ots)

Am Freitag, dem 03.01.2020, um 14.50 Uhr, stellte eine 70-jährige aus Werne ihren Renault auf den Parkplatz der Sparkasse am Windmühlenberg zum Parken ab. Als sie 10 Minuten später aus der Bank kam stellte sie fest, dass ihre Türe durch ein anderes Fahrzeug hinten links stark beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer hat die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt mindestens 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389-9210.

