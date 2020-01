Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, 3 Personen nach Einbruch in Gaststätte festgenommen

59423 Unna (ots)

Am 04.01.2020, gegen 03.25 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei telefonisch, dass er in der Innenstadt Scheiben habe klirren hören. Im weiteren Verlauf des Gesprächs vielen ihm drei Personen auf, die das Gelände einer Gaststätte in der Schäferstraße fluchtartig verließen. Alle drei konnten durch die eintreffende Polizei vorläufig festgenommen werden. Dabei handelt es sich um drei Heranwachsende aus Unna,Kamen und Bönen. Zur eventuellen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

