Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Autofahrer unter Drogeneinfluss mit Straßenbahn kollidiert

MannheimMannheim (ots)

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Feudenheimer Straße stadtauswärts, als er im Bereich der Haltestelle Sellweiden an einer Ampelanlage wenden wollte. Hierbei kollidierte er mit der parallel in gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn. Welcher der Unfallbeteiligten die Kollision verursacht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Auffälligkeiten bei dem Autofahrer fest, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Deshalb wurde diesem auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

