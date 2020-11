Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-: Einbruch in Zweiradwerkstatt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-WohlgelegenMannheim-Wohlgelegen (ots)

Am frühen Samstagmorgen brachen ein unbekannter Täter in eine Zweiradwerkstatt im Stadtteil Wohlgelegen ein. Der Einbrecher hebelte kurz nach drei Uhr im Hof des Anwesens in der Käfertaler Straße das Toilettenfenster am Werkstattgebäude auf und stieg in das Gebäudeinnere. Hier brach der zunächst die verschlossene Toilettentür auf, bevor er sich in die Werkstatt begab. In dem Moment als er an einem Werkzeugwagen eine Schublade öffnete, löste die Alarmanlage in der Werkstatt aus. Daraufhin ließ der Täter von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete ohne Beute vom Tatort.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell