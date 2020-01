Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher durchwühlten Wohnung

Bergisch Gladbach (ots)

Eine Wohnung an der Mülheimer Straße ist von Unbekannten durchwühlt worden.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner von Samstag auf Sonntag (25.01.,11:00 Uhr bis 26.01., 07:30 Uhr) und hebelten ein Fenster eines Mehrfamilienhauses auf. So gelangten die Täter in die Wohnung der Hochpaterre und durchwühlten dort die Schränke in den Zimmern. Mit Bargeld flüchteten die Diebe unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

