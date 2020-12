Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Pkw-Anhänger entwendet und auf fremden Grundstück abgestellt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-GartenstadtMannheim-Gartenstadt (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Freitag 12 Uhr und Montag 10 Uhr einen Pkw-Anhänger, der in der Karlsternstraße an der Einmündung zur Straße Märker Querschlag am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Anhänger im Wert von ca. 400 Euro wurde zwischenzeitlich wieder aufgefunden. Ein Zeuge verständigte am Montagmorgen die Polizei, nachdem er den Anhänger auf seinem Grundstück festgestellt hatte. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Besitzer wurde in Kenntnis gesetzt. Es ist nicht bekannt, ob es sich hier um einen "Dumme-Jungen-Streich" handelt oder ob dem Unbekannten Diebstahlsabsicht unterstellt werden kann. Zeugen, die dazu sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Telefon: 0621/77769-0.

