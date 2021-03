Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 14.03.2021

Peine (ots)

Brand im Heizungskeller

Peine, Stederdorf, Drosselweg, 13.03.2021, 05:30 bis 05:39 Uhr

Am Samstagmorgen kam es zu einem gemeldeten Brand aus dem Keller eines Einfamilienhauses im Drosselweg in Stederdorf. Durch die Hausbewohner konnte die Rauchentwicklung zeitnah festgestellt und gemeldet werden. Nach erfolgreicher Türöffnung durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte erfolgte zügig die Ursachenbeseitigung. Hierbei handelte es sich um eine vermutl. aufgrund technischen Defektes in Brand geratene Heizung. Der Brand griff nicht in die Wohnräumlichkeiten über. Die Bewohner des Wohnhauses blieben daher unversehrt. Der entstandene Brandschaden im Heizungskeller beläuft sich nach erster vorläufiger Einschätzung auf ca. 30.000 Euro.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren der Peiner Ortsteile Stederdorf, Duttenstedt, Essinghausen und Woltorf.

