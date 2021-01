Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Seniorin abgelenkt und im Auto bestohlen - Mutmaßlicher Trickdieb festgenommen - Mittäter auf der Flucht

Mittwoch, 30. Dezember 2020, 17.05 Uhr

Ein 36-jähriger Mann sitzt nach einem Diebstahl zum Nachteil einer Seniorin in Untersuchungshaft. Dem mutmaßlichen Trickdieb wird vorgeworfen, dass er am Mittwochnachmittag mit einem unbekannten Komplizen die 70 Jahre alte Frau zunächst arbeitsteilig abgelenkt und dann bestohlen hat. Die Frau hatte arglos in ihrem geparkten Auto gesessen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen saß die Seniorin zur Tatzeit in ihrem geparkten Auto auf der Liesegangstraße. Plötzlich trat der 36-Jährige an die Fahrertür und verwickelte die Frau in ein Gespräch. Unterdessen gelang es einem zweiten unbekannten Täter die Geldbörse des Opfers vom Beifahrersitz zu stehlen. Die 70-Jährige wählte sofort die 110 und gab eine gute Beschreibung des 36-Jährigen an die Polizei weiter. Einem Streifenteam der Polizeiinspektion Mitte gelang dann ein schneller Fahndungserfolg. Sie konnten den Mann mitsamt der Beute noch in Tatortnähe festnehmen. Der wohnungslose und polizeibekannte 36-jährige Libyer räumte die Tat ein. Die Fahndung nach dem Mittäter dauert an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das zuständige Kriminalkommissariat 15 zu wenden.

