Polizei Düsseldorf

POL-D: Jahreswechsel 2020/2021 in Zeiten der Pandemie - Vorläufige Silvesterbilanz der Düsseldorfer Polizei - Ruhige Einsatzlage

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Anlässlich des Jahreswechsels 2020/2021 zieht die Polizei der Landeshauptstadt eine erste vorläufige Bilanz ihres Silvestereinsatzes im Stadtgebiet. Insbesondere aus der Altstadt wurden bislang keine herausragenden Sachverhalte bekannt. Öffentliche Plätze blieben nahezu menschenleer.

In Zeiten der Corona-Pandemie war der Jahreswechsel auch für die Polizei Düsseldorf besonders. Unter Leitung von Polizeidirektor Thorsten Fleiß war die Polizei, wie in den Jahren zuvor, mit starken Kräften präsent. "Ein sicherer Jahreswechsel hatte für uns oberste Priorität. Es war darüber hinaus nicht klar, ob sich alle Menschen vernünftig verhalten werden. Wir haben daher im Einsatz mit ausreichenden Polizistinnen und Polizisten nichts dem Zufall überlassen."

Anscheinend haben die Appelle im Vorfeld jedoch ihre Wirkung gezeigt. Öffentliche Plätze blieben bei feuchtem und kaltem Wetter nahezu menschenleer. Gegen Mitternacht befanden sich lediglich einzelne Personen und Kleingruppen in der Altstadt. Die Polizei erlebte insgesamt eine ruhige Einsatzlage, die mit den Jahren zuvor nicht zu vergleichen ist. Polizeikräfte konnten so schon früh sukzessive aus dem Einsatz entlassen werden. Der Silvestereinsatz endete, anders als in den Vorjahren, für die meisten Kräfte bereits um 3 Uhr. Anschließend war die Polizeiinspektion Mitte noch mit Fußstreifen vor Ort präsent und beobachtete das weiterhin unauffällige Geschehen.

Hier die vorläufige Bilanz des Jahreswechsels in Zahlen (Stand 6 Uhr):

Während des Silvestereinsatzes wurden 63 Personen kontrolliert (Vorjahr 178). 29 Personen mussten Platzverweise erteilt werden (Vorjahr 102). Zwei Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen (Vorjahr 12). Die Beamtinnen und Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen Körperverletzung (Vorjahr 19). Bislang wurden zwei Taschendiebstahlsdelikte gemeldet (Vorjahr 14).

In engem Austausch mit der Stadt wurden auch die Maßnahmen des Ordnungsamtes zur Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen unterstützt. Eine Bilanz dazu gibt die Stadt Düsseldorf bekannt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell