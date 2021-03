Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 14. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Kirchengemeinde

Freitag, 12.03.2021, 16:00 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 15:30 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Jahnstraße

Bislang unbekannte/r Täter drangen gewaltsam in das Gebäude der Kirchengemeinde St. Thomas ein und durchsuchten verschiedene Behältnisse. Diebesgut wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht erlangt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Kennzeichendiebstahl

Donnerstag, 11.03.2021, 23:30 Uhr bis Freitag, 12.03.2021, 09:00 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Am Forst

Von einem am Fahrbahnrand der Straße Am Forst geparkten grauen Pkw der Marke Skoda entwendeten Unbekannte das hinter amtliche Kennzeichenschild.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Schlangendiebstahl

Freitag, 12.03.2021, 17:00 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 11:50 Uhr 38315 Schladen, Im Gewerbegebiet, Schlangenfarm

Bislang unbekannte/r Täter drang in den Besucherbereich der Schlangenfarm in Schladen ein und entwendete aus einem Terrarium eine rote Königsnatter. Ob der/die Täter dabei nur Glück oder tatsächlichen Sachverstand hatten, steht noch nicht fest. U.a. in dem unmittelbar benachbarten Terrarium befand sich eine giftige Schlange, deren Biss zu schweren Verletzungen bis hin zum Tode hätte führen können.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder die Polizeistation Schladen unter 05335 / 92 966-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell