Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bilanz der ersten Schneenacht im Februar 2021.

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei des Märkischen Kreises spricht den Bürgerinnen und Bürgern des Märkischen Kreises ein sehr diszipliniertes und umsichtiges Verhalten aus. In der Zeit vom gestrigen Samstag, 21 Uhr, bis zum heutigen Morgen (07.02.2021, 07:30 Uhr) musste die Polizei lediglich 22 Einsätze witterungsbedingt wahrnehmen. Es passierten sechs Verkehrsunfälle ohne Personenschaden mit einem Gesamtsachschaden von etwas mehr als 30.000,-- Euro. An 16 Gefahrstellen mussten die Polizistinnen und Polizisten umgestürzte Bäume oder andere Gegenstände von der Fahrbahn räumen. Lediglich eine Person kam auf Grund der Glätte zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Enige der gemeldeten Ruhestörungen erwiesen sich als "Schneeballwerfende Jugendliche", bei denen die Polizei Augenzwinkernd keine Verstöße gegen die Coronaregeln feststellen konnte und ohne Maßnahmen die Örtlichkeiten wieder verließen. Die Polizei spricht ein großes Lob an die Bürgerinnen und Bürger des Märkischen Kreises aus und hofft weiterhin auf ein angemessenes Verhalten mit den winterlichen Gefahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell