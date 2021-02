Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen für Einbruch gesucht.

Plettenberg (ots)

Einbrecher in Einliegerwohnung In der Zeit vom 03.02.2021, 22 Uhr - 04.02.2021, 15 Uhr, brachen unbekannte Einbrecher den Schießzylinder einer Wohnungseingangstür in der Dorfstraße auf und betraten die Wohnung. Hier durchsuchten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie nahmen Bargeld und Kartons mit persönlichen Gegenständen des Geschädigten mit. Der Sachschaden ist eher gering. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und/oder Fahrzeugen im Bereich Holthausen nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

