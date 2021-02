Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ersatzteilbeschaffung auf Biegen und Brechen

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben Automarder wieder zugeschlagen: An der Kluse schlachteten sie einen BMW 640d aus, an der Wallstraße holten sie Ersatzteile aus einem BMW 530D. Der Schaden: fünfstellig.

Der 640d stand in einer Tiefgarage. Das hinderte die Täter nicht, eine Scheibe einzuschlagen und heraus zu hebeln, Teile der Mittelkonsole herauszureißen und das Leder-Lenkrad abzuschrauben.

Der 530D parkte am Rand der Wallstraße. Auch dort zertrümmerten die Täter eine Seitenscheibe, hebelten mit brachialer Gewalt das Armaturenbrett auf und bauten den Controller des I-Drive-Systems aus.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell