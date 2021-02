Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Explosiver Transporter stillgelegt

Lüdenscheid (ots)

Mittwoch fiel Polizeibeamten in der Nottebohmstraße ein in Rumänien zugelassener Mercedes Sprinter mit Autotransportanhänger auf. Das Gespann schaffte mit Mühe und Not den Anstieg in Richtung Kalver Straße und qualmte stark aus dem Auspuff.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass eine Bremse des Sprinters und alle Bremsen des Autotransportanhängers nicht funktionierten, weil die Bremsbeläge völlig verschlissen waren.

Darüber hinaus bestand akute Brandgefahr, weil ein Kraftstoff führender Schlauch (Foto) über die sich drehende Kardanwelle verlegt worden war und durchzuscheuern drohte.

Ein Sachverständiger zog das Gespann sofort aus dem Verkehr und legte es still. Der Fahrer hinterlegte eine Sicherheitsleistung über 210EUR, die zur Sicherung des Bußgeldverfahrens dient. Den Halter erwartet ein Bußgeldbescheid über 300EUR, der an seine Heimat-Adresse geschickt wird.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell