Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Mobilfunkgeschäft scheitert

BocholtBocholt (ots)

Hebelversuchen und Tritten standgehalten hat eine gläserne Eingangstür einem Einbruchsversuch in Bocholt. Unbekannte hatten am Sonntag, gegen 04.40 Uhr versucht, in das Handygeschäft am Neutorplatz zu gelangen. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

