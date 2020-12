Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nachtrag zu "Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 38"

Zeugenaufruf

StadtlohnStadtlohn (ots)

Am Montag vergangener Woche kam es in Stadtlohn zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 38. Ein 24-jähriger Fußgänger aus Legden kam dabei ums Leben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war ein Ersthelfer am Unfallort, dessen Personalien leider nicht bekannt sind. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet diesen Ersthelfer, sich unter der Telefonnummer (02561) 9260 zu melden.

Links zu den ursprünglichen Meldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4797152

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4797110

