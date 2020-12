Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Widerstand und Beleidigung

GronauGronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag wollten Polizeibeamte gegen 02.30 Uhr auf dem Friedensweg die Personalien eines 29-jährigen Gronauers nach einem Körperverletzungsdelikt feststellen. Der stark alkoholisierte Mann war aggressiv, er beleidigte die Beamten und trat um sich. Dieses setzte sich auch in den Räumen der Polizeiwache fort, wo der Mann auch versuchte, den Arzt zu treten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und dem Beschuldigten Blutproben entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den Gronauer für mehrere Stunden in Gewahrsam.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell