Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 14-Jähriger ohne Führerschein und gestohlenem Motorroller von Bundespolizei gestellt

Aachen - Herzogenrath (ots)

Bundespolizeibeamte haben am Montagabend in Herzogenrath einen 14-Jährigen ohne Führerschein und gestohlenem Motorroller gestellt. Er war von den Beamten in der Nähe der Bicherouxstraße mit einem Sozius angetroffen worden. Zunächst machte es den Eindruck, als wolle er sich einer möglichen Kontrolle entziehen und wich in mehrere Seitenstraßen aus. Nach kurzer Verfolgung konnten ihn die Beamten dann stellen. Bei der Kontrolle viel schon der schlechte Zustand des Motorrollers auf. Er gab den Beamten sofort zu verstehen, dass er keinen Führerschein besitzen würde. Eine Überprüfung des Versicherungskennzeichens ergab eine Fahndungsausschreibung der Kreispolizeibehörde Heinsberg zur Beweissicherung und Sicherstellung. Auch die Fahrgestellnummer war manipuliert und eine Versicherung lag nicht mehr vor. Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber an die Polizeiwache in Alsdorf übergeben. Gegen den 14-Jährigen wurde unter anderem Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ohne Pflichtversicherungsschutz erstattet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, um die weiteren Umstände aufzuklären.

