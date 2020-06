Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fritteuse gerät in Brand

Northeim (ots)

Moringen, Wilhelm-Raabe-Straße, Dienstag, 23.06.2020, 21.05 Uhr

MORINGEN (köh) - Am gestrigen Abend geriet in einer Mietwohnung das Fett einer Fritteuse aus bislang ungeklärter Ursache bei der Essenszubereitung in Brand. Nach Alarmierung der Northeimer Feuerwehr wurde der Fettbrand durch diese gelöscht, so dass es zu keiner Ausbreitung des Brandes kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Gebäude entstand minimaler Sachschaden.

