Am Donnerstag, den 7. November, haben Betrüger in der Zeit zwischen 9 Uhr und 13:30 Uhr bei mindestens 16 älteren Bürgern in Elmshorn und Uetersen angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Die Angerufenen ließen sich jedoch nicht durch die Täter verunsichern oder überzeugen, sie brachen die Gespräche ab und meldeten sich anschließend bei der "richtigen" Polizei. Die Polizei warnt, kein Bargeld oder andere Wertgegenstände zu übergeben oder Auskünfte zu den persönlichen Vermögensverhältnissen zu machen.

