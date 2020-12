Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kellerräume aufgebrochen

GronauGronau (ots)

In der Nacht zum 1. Weihnachtstag wurden in einem Mehrfamilienhaus am Kurt-Schumacher-Platz drei Kellerräume aufgebrochen. Nach dem bisherigen Stand wurde ein Herren-Rennrad der Marke Pegasus entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

