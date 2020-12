Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Flüchtige versteckt sich in Kofferraum

AhausAhaus (ots)

Von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren ist am Sonntag in Ahaus eine 21-Jährige. Die Gronauerin war gegen 11.40 Uhr auf der Raiffeisenstraße (Kreisstraße 20) aus Richtung Wüllen kommend in Richtung Wessum unterwegs, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Eine anschließende Flucht endete auf einem Gehöft. Dort entdeckten Polizeibeamte das augenscheinlich verlassene und beschädigte Fahrzeug. Der Schein war trügerisch: Im Kofferraum lag die Frau. Dort habe sie sich vor der Polizei verstecken wollen, gab die 21-Jährige an. Der Grund dafür lag auf der Hand: Kurz vor der Fahrt hatte die Gronauerin Drogen konsumiert und sie war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Eine geringe Menge Marihuana fanden die Beamten obendrein bei der Frau. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum der verbotenen Substanz exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, stellten die Drogen sicher und untersagten die Weiterfahrt. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

