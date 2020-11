Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 83-jähriger LKW-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - Verursacher gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 14:00 Uhr, fuhr der 83-jährige LKW-Fahrer aus Dorsten auf der Münsterstraße in Richtung Dorsten. Nach den Angaben des 83-Jährigen wurde der Lkw vermutlich in einer Linkskurve durch ein entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt. Hierbei soll der Außenspiegel des Lkw eingeklappt sein, wodurch die Scheibe an der Seite des Fahrers zerbrach. Durch Scherben verletzte sich der Lkw-Fahrer leichte Schnittverletzungen an der Nase und an der Stirn zugezogen haben. Weiterhin soll das auf dem Lkw geladene Auto ebenfalls leicht beschädigt worden sein. Der 83-jährige fuhr erst weiter und meldete den Unfall später. Der genaue Unfallort ist nicht bekannt, eine Beschreibung des anderen Fahrzeuges liegt nicht vor. Hinweise zum Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

