Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radlerin angefahren

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Eine 57-jährige Bottroperin wurde am Dienstag bei einem Unfall leicht verletzt. Sie war am Dienstag gegen 14.35 h mit ihrem Pedelec entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg der Gladbecker Straße unterwegs und wollte die Schubertstraße überqueren. Dabei wurde sie von dem Auto einer 52-jährigen Bottroperin angefahren, die gerade von der Gladbecker Straße nach rechts in die Schubertstraße einbiegen wollte. Die Radlerin wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell