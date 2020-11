Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte Am Stadtgarten ein. Mit Hilfe einer Leiter gelangten sie in das Wohngebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Herten

Innerhalb der vergangenen Woche drangen unbekannte Täter in ein unbewohntes Reihenhaus an der Feldstraße ein. Sie entwendeten Werkzeug und drehten den Wasserhahn der Badewanne auf. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

