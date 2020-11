Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auf der Flucht Kind angefahren - Radfahrer gesucht

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Montagabend einen 12-jährigen Jungen angefahren und verletzt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann gegen 18.30 Uhr nach einem Ladendiebstahl an einem Getränkemarkt auf der Sauerburchstraße auf einem Fahrrad geflüchtet sein. Auf der Bochumer Straße wurde das Kind von einem Fahrradfahrer erfasst. Doch anstatt anzuhalten und sich um den verletzten Jungen zu kümmern, fuhr der Radfahrer weiter. Das Kind wurde leicht verletzt an seinen Vater übergeben. Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, bekleidet mit einem blauen Parka mit beige farbener Innenseite, dunkler Arbeitshose mit Reflektoren an den Unterschenkeln. Unterwegs war der Mann auf einem grauen/silbernen Fahrrad mit Schmetterlingslenker. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell