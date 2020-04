Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Garagentor gestohlen

Rhede (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen haben bislang unbekannte Täter an der Beethovenstraße ein zweiflügliges Garagentor gestohlen. Es war in die Umzäunung eines Privatgrundstückes eingebaut und ermöglichte den Rückwärtigen Zugang zum Garten. Für den Diebstahl waren nicht unerhebliche Anstrengungen in Form von Grabungsarbeiten erforderlich. Der Wert des Tores wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell