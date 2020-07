Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: St. Johann _ Brand einer Heizungsanlage

Mayen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Samstag, dem 04.07.2020 gegen 12:15 Uhr die mit Gas betriebene Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus in St. Johann in Brand. Die Anwohner bemerkten eigenständig den Brandgeruch und verständigten die Rettungsleitstelle. Die eingesetzten Feuerwehren aus St.Johann, Ettringen und Kottenheim konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Aufgrund der starken Qualmentwicklung und den Löscharbeiten ist das Haus derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 40.000 EUR beziffert.

