Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand in Einfamilienhaus

Mayen (ots)

Unmittelbar vor Berichtzeitpunkt ereignete sich in der Hauptstraße in Sankt Johann ein Brand. Die Polizei Mayen ist mit ersten Einsatzmaßnahmen betraut. Pressevertreter werden gebeten vorerst von Auskunftsersuchen in der Sache Abstand zu nehmen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

