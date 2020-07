Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Pkw-Aufbruch

Ochtendung, Grabenpfädchen (ots)

Am 02.07.2020, gegen 03:30 h, versuchten bislang unbekannte Täter in einen geparkten, Pkw, Toyota Land Cruiser, einzudringen. Die Scheibe des Pkw, wurde eingeschlagen und das Fahrzeug wurde hektisch durchwühlt. Als die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst wurde verließen die Täter, unter Zurücklassung der im Fahrzeug aufgefundenen Wertgegenstände, fluchtartig den Tatort. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

