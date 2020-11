Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 20-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, parkte ein 40-jähriger Dorstener sein Auto auf der Parkfläche am Straßenrand der Westfalenstraße. Beim Öffnen der Fahrertür stieß er mit einer 20-jährigen Fahrradfahrerin aus Recklinghausen zusammen, die zum selben Zeitpunkt den Radweg befuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden wird auf 1600 Euro geschätzt.

