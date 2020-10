Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Bendorf vom Wochenende 02.10. - 04.10.2020

Bendorf (ots)

Am Freitag, gegen 02:43 Uhr, wurde in Bendorf im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 49-jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkohlkonzentration von 0,72 Promille festgestellt, eine entsprechende Anzeige wurde eingeleitet.

Am Samstag, gegen 01:17 Uhr, wurde in Vallendar ein 33-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis führte.

Am Samstag, 01:35 Uhr, konnte in Vallendar bei einem 34-jährigen Fahrzeugführer bei einer Verkehrskontrolle eine Atemalkohlkonzentration von 0,58 Promille festgestellt werden, eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde vorgelegt.

Am Samstag, gegen 16:51 Uhr, wurde bei einer Verkehrsunfallaufnahme in Weitersburg festgestellt, dass ein 52-jähriger Fahrzugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sodass sein Fahrzeug abgeschleppt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Sachbeschädigung durch Steinewerfer in Bendorf. Am Samstag warfen unbekannte Täter mehrere Fenster am Jobcenter ein.

Am Samstag kam es in dem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Max-Hünermann-Straße in Bendorf zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter gelangten über den rückwärtigen Bereich in das Haus und entwendeten mehrere Gegenstände.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bendorf oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell